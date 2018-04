ESA godkjenner støtteordning for sjøfolk 

NTB utenriks

Tilskuddsordningen innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for sjøfolk.

ESA har tidligere godkjent dagens ordning. Nå godkjennes også den foreslåtte utvidelsen.

– EØS-reglene krever ikke at Norge endrer støtteordningen for sjøfolk. Men når regjeringen ønsker å utvide den, står reglene heller ikke i veien for det, sier ESAs president Bente Angell-Hansen i en pressemelding.

Endringene vil bety at Color Line får anledning til å omregistrere Kiel-ferjene til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det betyr også at norske ansatte kan bli erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft på disse ferjene.

Sjømannsforbundet frykter at nærmere 700 norske arbeidsplasser kan stå i fare som følge av endringene.

(©NTB)