ESA godkjenner omstridt støtteordning for sjøfolk 

ESA har tidligere godkjent dagens tilskuddsordning, som innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for sjøfolk.

Nå godkjennes regjeringens forslag om å utvide støtteordningen for utenlandsferjer i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

– Det betyr at Norge kan bruke mer penger på å støtte rederienes ansettelser, forklarer ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen til NTB.

De foreslåtte endringene vil i praksis gjøre det mulig for Color Line å gå videre med planene om å omflagge rederiets to Kiel-ferjer til NIS.

Ferjer som går til Danmark og Sverige, omfattes derimot ikke. Grunnen er at det er innført et krav om at ferjene må gå en distanse på minst 300 nautiske mil for å komme inn i den nye ordningen.

Sjømannsforbundet er bekymret for planene. Det skyldes at omflagging til NIS gjør det mulig for Color Line å erstatte norske sjøfolk med billigere arbeidskraft fra andre land i Europa. I verste fall kan nærmere 700 norske arbeidsplasser stå i fare.

Støtteordningen er utformet slik at rederiene slipper skatt og arbeidsgiveravgift uansett om de ansatte er norske eller fra andre land i EØS-området.

