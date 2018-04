Saudi-Arabias kronprins fortsetter sjarmoffensiv i Frankrike

NTB utenriks

Kronprinsen ankom Paris søndag der han spiste middag med president Emmanuel Macron i Louvre-museet. Mandag er det ventet at kronprinsen skal møte statsminister Édouard Philippe og forsvarsminister Florence Parly.

Tirsdag er det lagt opp til at kronprinsen på vegne av Saudi-Arabia skal inngå 18 avtaler med Frankrike under et lederforum, ifølge en kilde nær kronprinsens delegasjon.

Bin Salmans besøk til Frankrike er del av en omfattende reise verden rundt der målet er å lokke investorer til Saudi-Arabia, vise fram historiske reformer og å styrke bilaterale bånd. I ukene i forveien har kronprinsen besøkt USA, Storbritannia og Egypt.

