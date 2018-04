Orbáns knusende seier byr på nye utfordringer for EU 

NTB utenriks

Orbán selv erklærte valgseieren for «historisk» da han talte til sine tilhengere etter at resultatet var klart søndag kveld.

– Vi vant. Kjære venner, vi har en stor kamp bak oss, vi sikret en historisk seier. Vi har en mulighet, vi skapte oss en mulighet til å beskytte Ungarn, sa Orbán.

Da 98,5 prosent av stemmene var talt opp, lå Orbáns parti Fidesz og samarbeidspartneren KDNP an til å få 133 av de 199 setene i nasjonalforsamlingen.

Det vil sikre dem to tredeler av setene – et såkalt superflertall som gjør det mulig å endre grunnloven.

EU-kritisk

Orbán har lenge fremmet en politikk som har ført ham på kollisjonskurs med EU.

Blant annet har han fått kritikk for å gjennomføre reformer som har svekket medienes, domstolenes og sivilsamfunnets uavhengighet.

Mellom 2011 og 2013 fikk han også endret valgloven. Det nye valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skal tirsdag snakke med Orbán på telefon. Det kan bli en vanskelig samtale om det EU-kommisjonen diplomatisk kaller «saker av felles interesse».

EU er en union av demokratier og verdier, påpeker Junckers pressetalsmann Margaritis Schinas.

– President Juncker og Kommisjonen mener at det å forsvare disse prinsippene og verdiene er et felles ansvar for alle medlemsland, uten unntak, sier han.

Gratulasjon fra Polen

Polen har på sin side vært en nær alliert av Ungarn i konfliktene med EU, og Polens statsminister Mateusz Morawiecki gratulerer Orbán med seieren.

«Veien til reform er aldri enkel», skriver Morawiecki på Twitter. «Men støtten fra flertallet viser at innsatsen er bryet verdt.»

Valgseieren kan ventes å vekke uro i flere andre europeiske land.

Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn advarer mot det han kaller en «svulst» av verdier som Tyskland, Frankrike og andre EU-land nå må stå opp for å bekjempe.

– I dag er det Ungarn og Polen. I morgen kan det være andre land i Øst- og Sentral-Europa, eller til og med et stort land som var med på å grunnlegge EU, som får smaken på å undergrave verdier og spre frykt, advarer han i tyske Die Welt.

Sterkt mandat

På hjemmebane kan Orbán vise til både solid økonomisk fremgang og lav arbeidsledighet. Men det er hans syn på innvandring, og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

Hans parti Fidesz ligger alene an til å få en oppslutning på 48,8 prosent i valget. Valgdeltakelsen var på rundt 68,8 prosent.

Største opposisjonsparti blir Jobbik på ytre høyre, som får 19,8 prosents oppslutning. Sosialistpartiet får 12,4 prosent.

Forsker Göran von Sydow ved Svenska institutet för europapolitiska studier konstaterer at det er snakk om en reell seier for Fidesz og Orbán. Regjeringspartier mister vanligvis støtte ved valg, men Fidesz beholder sin stilling, påpeker han.

– Og man gjør det i et valg med høy deltakelse, så det blir et veldig sterkt politisk mandat, sier Sydow til svenske TT.

