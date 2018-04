Orbán jubler over «historisk valgseier» 

NTB utenriks

Etter at rundt 85 prosent av stemmene var talt, lå Orbans parti Fidesz og samarbeidspartneren KDNP an til å få 133 eller 134 av de 199 setene i nasjonalforsamlingen.

Dermed er de sikret to tredelers flertall, noe som gjør det mulig å endre grunnloven. Fidesz ligger alene an til å få en oppslutning på 49 prosent.

– Vi vant. Kjære venner, vi har en stor kamp bak oss, vi sikret en historisk seier. Vi har en mulighet, vi skapte oss en mulighet til å beskytte Ungarn, sa Orban i en tale til sine støttespillere.

Nest største parti ble ytre høyre-partiet Jobbik, som lå an til å få 26 seter i nasjonalforsamlingen, mens Sosialdemokratene ser ut til å få 20 seter.

Nådde viktig grense

Håpet for opposisjonen var å unngå at Orbán sikret seg et superflertall, men de ser ikke ut til å ha lyktes. I forrige periode var Orbáns allianse akkurat under grensen for superflertallet, mens de hadde det etter valget i 2010.

Flere av endringene har Orbán har innført på kollisjonskurs med EU. Blant har Orbán fått kritikk for å gjennomføre endringer som har svekket medienes og domstolenes uavhengighet. Mellom 2011 og 2013 gjennomførte han også en reform i valgloven, slik at valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

Orbán er populær i Ungarn, og kan vise til både solid økonomisk fremgang og lav arbeidsledighet, men det er hans syn på innvandring, og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

Innvandringsmotstander

I sin siste valgkamptale lovte Orbán å beskytte ungarerne mot innvandring.

– Migrasjon er som rust som sakte, men sikkert vil fortære Ungarn, sa han fredag.

Han har også vært svært kritisk til «Brussel» i løpet av valgkampen, men uttalte nylig at det er en misforståelse at han mener EU er en fiende.

–EU er ikke i Brussel, EU er i Berlin, i Budapest, i Warszawa, i Praha, i Bucuresti. EU betyr ikke Brussel, det er nasjonenes hovedsteder til sammen, sa Orbán.

(©NTB)