Kulturprofil lekket navn på sju nobelprisvinnere i litteratur

Det viser en granskning advokatfirmaet Hammarskiöld & Co har gjort oppdrag fra Svenska Akademien, som deler ut nobelprisen i litteratur, ifølge Aftonbladet og flere andre svenske aviser.

Ifølge Dagens Nyheter, som har deltatt i utredningen, har «kulturprofilen» lekket navnene på nobelprisvinnerne i litteratur i 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 og 2016.

Utredningen det vises til skjer i forbindelse med at en mann, i Sverige omtalt som «Kulturprofilen» av 18 ulike kvinner har blitt anklaget for seksuell trakassering. Selv har han nektet for disse anklagene.

«Kulturprofilen» har ifølge svenske medier sterk tilknytning til Svenska Akademien-medlem Katarina Frostenson. Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund kunngjorde fredag at de ville slutte i Svenska Akademien, etter at en avstemning om å utvise Frostenson ikke gikk igjennom.

Avstemningen skjedde etter at andre anklager mot «Kulturprofilen» og Frostenson ble rullet opp i forbindelse med utredningen.

Blant annet skal et kultursted kulturprofilen hadde ansvar for, og der Frostenson var medeier, inntil i fjor mottatt penger fra Svenska Akademien. Frostenson har ifølge advokatfirmaet ikke varslet Svenska Akademien før kulturstedet mottok pengene.

Hun er også anklaget for å ha lekket navnene til nobelprisvinnere til «Kulturprofilen».

De åtte som stemte imot å utvise Frostenson, sa at bevisene mot henne ikke var sterke nok, ifølge et åpent brev de nylig sendte til Svenska Dagbladet.

