Korrupsjonstiltale mot Sør-Koreas tidligere president Lee

Lee er tiltalt for å ha tatt imot 11 milliarder won, om lag 80 millioner kroner, i bestikkelser fra blant annet landets etterretningsbyrå og Samsung.

Lee er også tiltalt for underslag av rundt 35 milliarder won (260 millioner kroner) fra offentlige midler, til et privat selskap som han eide, samt for å ha unngått selskapsskatt på 3 milliarder won (21 millioner kroner).

Påtalemyndighetens tiltale mot Lee ble tatt ut mandag, tre dager etter at hans etterfølger Park Geun-hye ble dømt til 24 års fengsel i en separat korrupsjonssak.

Lee har bakgrunn fra ledelsen i Hyundai og han var ordfører i Seoul. Han var president fra 2008 til 2013. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i forrige måned.

