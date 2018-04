Analyse: USAs budsjettunderskudd vil passere en billion dollar i 2020

NTB utenriks

Ifølge budsjettkontoret kommer det økte underskuddet blant annet som et resultat av USAs nylige skattereform og årets budsjettavtale på 1.300 milliarder dollar.

Budsjettunderskuddet for inneværende år ventes å stige til 804 milliarder dollar, ifølge budsjettkontoret.

I analysen skriver de at økt økonomisk aktivitet som følge av Trumps mye omtalte skattereformen alene vil føre til en årlig BNP-økning på 0.7 prosent, men de slår samtidig fast at denne økningen trolig ikke vil være nok til å kompensere for tapte skatteinntekter.

USAs regjering har tidligere lovet at skattekuttene ville betale for seg selv. Dette gjennom økt økonomisk aktivitet, flere ansettelser og høyere lønninger.

– Vi har vunnet en historisk seier for det amerikanske folket, sa president Donald Trump da skattereformen gikk igjennom i desember.

Reformen gikk igjennom i et kvartal der USA hadde høye økonomisk vekst. Om USA hadde hatt samme vekst i hele 2017 som i det siste kvartalet, ville amerikansk økonomi vokst med 2,9 prosent.

Trump og Republikanernes skattereform, samt Trumps planlagte omfattende forsvarsinvesteringer, har gjort at flere økonomer forventer fortsatt høy vekst i 2018 og 2019. De forventer imidlertid at veksten vil avta noe i 2020.

