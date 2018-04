Tyrkia deporterer hundrevis av afghanske migranter

NTB utenriks

Søndag ble 227 afghanske migranter fløyet fra den østlige byen Erzurum i retning Kabul.

Over 18.000 afghanerne har ifølge AFP tatt seg inn i Tyrkia uten tillatelse de siste tre månedene.

Nyhetsbyrået Dogan skriver at mange av dem har dratt til byen Ezurum, som ligger helt øst i landet. Tyrkia totalt skal deportere rundt 3000 afghanske flyktninger bosatt i byen, derav 691 som blir sendt ut denne uka, skriver Dogan.

Afghanske myndigheter nekter for at det er snakk om tvangsdeportering. De oppgir at «et antall afghanske flyktninger frivillig reiser tilbake til sitt eget land».

–Dette er de som har forsøkt å bruke Tyrkia som et transittland for å nå andre land, og mange av dem bestemte seg for å komme tilbake da de ikke lyktes, sier Islamuddin Jurat, talsperson for migrasjonsdepartementet i Afghanistan.

