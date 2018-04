Syriske medier melder at opprørerne vil forlate Douma

NTB utenriks

Ifølge den statlige, syriske TV-stasjonen Al-Ikhbariya, krever den syriske regjeringen at opprørsgruppa Jaish al-Islam løslater fanger og stanser angrepene mot Damaskus, før det kommer på tale med forhandlinger.

TV-stasjonen meldte søndag at opprørerne hadde fått to timers frist til å etterkomme kravene, som de fikk overlevert under et møte med en regjeringsdelegasjon tidligere på dagen.

Søndag ettermiddag meldte det statlige nyhetsbyrået SANA, med henvisning til en regjeringskilde, at Jaish al-Islam hadde gått med på en avtale.

Ifølge avtalen skal de gjenværende opprørerne i Douma forlate byen innen 48 timer og busses til Jarablus nord i Syria. Opprørerne har ikke bekreftet avtalen.

Jaish al-Islam forhandlet i forrige uke fram en avtale med Assad-regimes fremste allierte Russland om å evakuere sine krigere fra Douma, gi fra seg tunge våpen, løslate fanger og la regjeringsstyrker ta kontroll over byen.

Evakueringen begynte, men fredag brøt våpenhvilen og samtalene sammen og Douma har siden kommet under nye, harde angrep fra regjeringsstyrker.

De øvrige opprørsgruppene som har vært aktive i Øst-Ghouta, har etter avtale med Russland forlatt området de siste ukene og blitt busset til opprørskontrollerte områder nord i Syria.

