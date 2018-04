Søreide bekymret over meldinger om bruk av kjemiske våpen i Syria

NTB utenriks

De siste dagene har det syriske regimet trappet opp bombingen i Øst-Ghouta og områdets største by Douma, som er den siste gjenværende opprørskontrollerte lommen i regionen like utenfor Syrias hovedstad Damaskus.

– Jeg er svært bekymret over den intensiverte voldsbruken i Douma i Øst-Ghouta det siste døgnet, inkludert rapporter om økt luftbombing, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse lørdag.

Hun uttrykker også bekymring over de ubekreftede meldinger om at opptil 100 kan ha blitt drept i et angivelig kjemisk angrep i Douma lørdag.

– Rapportene som indikerer at et stort antall sivile kan ha blitt drept og skadd av kjemiske stridsmidler i Douma, gir grunn til dyp bekymring, sier utenriksministeren.

– Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt i henhold til Kjemivåpenkonvensjonen og må fordømmes på det sterkeste. De som står bak bruk av slike våpen, må holdes ansvarlig, sier Eriksen Søreide, som ber om full og uhindret tilgang for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

