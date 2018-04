NTB utenriks

Ifølge myndighetene fant hendelsen sted ved en politistasjon i byen Yehualtepec.

De rundt 200 angriperne skal ha satt fyr på politistasjonen, for så å ta med seg fire innsatte, som hadde blitt pågrepet for et mistenkt trailertyveri.

De fire ble slått til døde før myndighetene rakk å komme til, ifølge politiet i delstaten Puebla.

Denne typen hendelser skjer ifølge AP fra tid til annen i Mexico, spesielt i landlige strøk der innbyggerne har liten tillit til rettssystemet.

