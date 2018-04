Ni land ber om hastemøte i FNs sikkerhetsråd om Syria

NTB utenriks

Det var Frankrike som kom med initiativet til møtet, og forespørselen ble raskt undertegnet av USA, Storbritannia, Kuwait, Sverige, Polen, Peru, Nederland og Elfenbenskysten, sier diplomatiske kilder til AFP.

Ifølge kildene er møtet planlagt til klokken 21 norsk tid mandag.

I forbindelse med forespørselen om møtet i FNs sikkerhetsråd kom Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian med en klar advarsel til Syria dersom det bekreftes at et kjemisk angrep fant sted i Douma lørdag.

– Bruk av kjemiske våpen er en krigsforbrytelse, sa Le Drian søndag.

Frankrike har flere ganger uttrykt at bruk av kjemiske våpen, dersom det blir bevist, er å krysse en «rød linje» som kan innebære at Frankrike vil svare med angrep.

Anklagene om et kjemisk angrep i Syria, som syriske myndigheter nekter for, har blant annet blitt framført av USA og hjelpeorganisasjoner som arbeider i Douma.

USAs president Donald Trump uttalte søndag at de som bruker kjemiske våpen vil «måtte betale en høy pris».

På spørsmål om USA vil svare militært, slik de gjorde for nøyaktig ett år siden da det syriske regimet ble anklaget for å ha benyttet saringass i byen Khan Sheikhoun, fulgte en representant for Det hvite hus opp med å si at USA vurderer det.

– Jeg vil ikke utelukke noe, sa den høytstående tjenestepersonen til nyhetsbyrået AP.

