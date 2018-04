Israel avviser kritikk for journalistdrap

NTB utenriks

Den 30 år gamle TV-fotografen Yasser Murtaja var blant ni palestinere som ble skutt og drept av israelske soldater fredag, mens han dekket en demonstrasjon på Gazastripen.

Småbarnsfaren ble skutt til tross for at han bar kamera, var utstyrt med en tydelig Presse-merket skuddsikker vest og befant seg over 100 meter fra grensegjerdet mot Israel.

Drapet på Murtaja vakte sterke reaksjoner, også hos Norsk Journalistlag (NJ).

– Vi fordømmer drapet på Yaser Murtaja på det sterkeste. Det må nå reises et klart og tydelig krav fra internasjonale organisasjoner, inkludert FN, om at drapet på journalist Murtaja må etterforskes, og de som sto bak – enten det er Israels hær som gir ordre om å skyte, eller soldatene som skjøt – må straffes, sier Eva Stabell i NJ.

– Hykleri

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman avviser all kritikk og kravet om gransking.

– Dette er hykleri. Flere titall ganger har vi sett at Hamas-folk kler seg ut som Røde Halvmåne-personell og journalister, at de benytter ambulanser, sier han.

– Om en journalist nærmer seg grensegjerdet og bruker en drone mot hærens soldater, tar vi ingen sjanser, sier Lieberman.

Journalister som var vitne til at Murtaja ble skutt, aviser Liebermans påstand om at han filmet med en drone. De fastholder at han benyttet et håndholdt kamera da han ble truffet.

– Ingen er uskyldige

FN, EU og menneskerettighetsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking av de israelske soldatenes drap på ubevæpnede palestinere de siste ukene, noe Israel avviser.

– Det fins ingen uskyldige mennesker på Gazastripen, sier Lieberman til israelsk radio.

– Alle har forbindelse til Hamas, alle får lønna si fra Hamas, og alle aktivistene som forsøker å utfordre oss og bryte gjennom grensegjerdet, er militante Hamas-aktivister, sier han.

Ubevæpnede

Titusenvis av ubevæpnede palestinere har de to siste fredagene demonstrert på Gazastripen, nær grensa til Israel.

Over 30 demonstranter er drept av israelske soldater som skyter med skarpt, og over 2.000 er såret, rundt halvparten etter å ha blitt truffet av skudd.

For å unngå de israelske kulene har demonstrantene satt fyr på bildekk for å dekke området med svart røyk. De har også kastet stein mot grensegjerdet, men ingen israelske soldater har kommet til skade.

Demonstrasjonene arrangeres av en komité der alle de palestinske gruppene på Gazastripen deltar, også president Mahmoud Abbas' Fatah-parti. Planen er at de skal fortsette hver fredag fram til 15. mai, som er 70-årsdagen for opprettelsen av staten Israel.

