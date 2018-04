Avis: Tysk politi avverget knivangrep mot halvmaraton i Berlin

NTB utenriks

Totalt fire menn er pågrepet, ifølge den tyske avisen. Videre skriver de at minst en av dem skal ha hatt forbindelser til Anis Amri, som i desember 2016 kapret en lastebil og angrep et julemarked i den tyske hovedstaden.

En av de fire pågrepne skal ifølge Die Welt ha hatt planer om å utføre et knivangrep under halvmaratonet i Berlin søndag. Avisen skriver at han ville angripe både deltakere og tilskuere.

Vedkommende beskrives som den hovedmistenkte, og han var i besittelse av to svært skarpe kniver da han ble pågrepet, sier politiet.

Ifølge tyske myndigheter var det imidlertid aldri noen reell fare, ettersom de har fulgt nøye med på de pågrepne i forkant av det planlagte angrepet.

