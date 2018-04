Sudanske soldater drept i bakholdsangrep i Jemen

NTB utenriks

Iran-støttede houthi-opprørere angrep en sudansk militærkolonne nord i Jemen før daggry fredag, opplyser militærkilder og opprørere ifølge nyhetsbyrået AFP.

–Soldatene ble lurt i en felle av opprørere, som lot dem rykke fram til områder der de lå i vente for å angripe den, sier en jemenittisk militærtalsperson til AFP.

Houthi-bevegelsen bekrefter angrepet via sitt nettsted, og sier et titalls sudanske soldater ble drept, og at flere pansrede kjøretøy ble ødelagt.

Sudan, som har sendt hundrevis av soldater til Jemen som en del av den saudiledede koalisjonen som kriger i landet, har så langt ikke kommentert hendelsen.

