Rød ukeslutt på Wall Street

NTB utenriks

Ved stengetid på Wall Street hadde industriindeksen Dow Jones falt med 2,34 prosent, mens den bredere Standard & Poor's-indeksen hadde falt 2,19 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen hadde falt med nærmere 2,28 prosent på samme tidspunkt.

Frykten for handelskrig mellom Kina og USA ga utslag på børsen igjen etter at president Donald Trump sent torsdag truet med å innføre toll mot ytterligere kinesiske varer til en verdi av 100 milliarder dollar. Utspillet ble møtt med trusler om et knallhardt svar fra Kina.

Trump-administrasjonen har gitt ulike signaler om handelspolitikken, og truslene fra presidenten har kommet i følge med forsikringer fra andre ansatte i Det hvite hus om at tollforslagene kun er forhandlingskort som skal brukes til å nå et kompromiss med Kina og andre handelspartnere.

Nedgangen på børsen skjer også etter at amerikanske myndigheter meldte at det ble skapt 103.000 nye arbeidsplasser i USA utenfor landbruket i mars. Det var den svakeste veksten i antall nye arbeidsplasser på seks måneder og drøyt 80.000 færre enn ventet.

(©NTB)