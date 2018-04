Minst fire døde da bil kjørte inn i folkemengde i Münster

NTB utenriks

Det var ved 16.30-tiden lørdag at en liten lastebil kjørte inn i en gruppe mennesker som satt utenfor puben Kienpenkerl, som ligger i en gågate i den tyske byen Münster.

I tillegg til de drepte er minst 20 personer såret, bekrefter innenriksdepartementet i delstaten Nordrhein-Westfalen i en uttalelse. Politiet opplyser at tilstanden for minst seks av de sårede er kritisk.

Norsk UD sier til NTB at den norske ambassaden arbeider med å kartlegge situasjonen og få oversikt om eventuelle nordmenn er rammet.

– Etterforskes som angrep

Den antatte gjerningspersonen tok ifølge tysk politi sitt eget liv kort tid etter hendelsen. Ifølge flere medier skjøt han seg selv.

Politiet sier til AP at de også undersøker meldinger om at andre gjerningspersoner kan ha rømt fra bilen som var involvert i hendelsen.

Foreløpig er det ikke offisielt bekreftet hvorvidt hendelsen var et angrep eller en ulykke, men ifølge den tyske avisen Spiegel tar myndighetene utgangspunkt i at det dreier seg om et angrep.

Politiet har imidlertid bedt folk om å la være å spekulere på hva som var motivet bak.

– Han (den antatte gjerningspersonen) er foreløpig ikke identifisert, og det er for tidlig å spekulere i motiv, sier politiets talsmann Andreas Bode.

Mistenkelig gjenstand

Et stort antall politifolk er på stedet og arbeider med å gjennomsøke kjøretøyet, ifølge flere tyske medier for å lete etter eventuelle eksplosiver.

Det tyske nyhetsbyrået DPA melder at politiet har funnet en «mistenkelig gjenstand» i kjøretøyet, og politiet har bedt folk om å holde seg unna sentrum og området rundt Kienpenkerl, en populær restaurant som ligger midt i Münster.

Byen har rundt 300.000 innbyggere, og betegnes som en av Tysklands største studentbyer.

Sjokk og vantro

Politiet kom raskt til stedet fordi det var planlagt en demonstrasjon i byen, skriver Westfälischen Nachrichten. Demonstrasjonen ble avlyst, og politiet ble raskt omdirigert til Kienpenkerl.

Daniel Kollenberg, som bor 300 meter fra restauranten, beskriver scenene ved restauranten som kaotiske, og sier politiet har evakuert hele området. Han bekrefter at restauranten der hendelsen skjedde ligger i en gågate, skriver NRK.

– Vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd, men jeg tror dette er terror. Det er ikke lov til å kjøre i dette området, sier Kollenberg.

Vegard Herøy (22), som bor og jobber i Münster, sier til VG at han reagerte på hendelsen med sjokk og vantro.

– Dette er bare en liten studentby på størrelse med Bergen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skjer her, sier Herøy til avisen.

Merkel kondolerer

Tysklands statsminister Angela Merkel er varslet om hendelsen, og en talsperson for myndighetene kondolerer på vegne av den tyske statsministeren.

–Våre tanker går til ofrene og deres familier, sier Merkel-talsperson Ulrike Demmer.

Ordfører Markus Lewe i Münster sier byen er i sorg.

–Hele Münster sørger denne grusomme hendelsen. Vår sympati er med slektningene til de som ble drept. Vi ønsker også rask bedring for de sårede, sier han.