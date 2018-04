Kilder: Lula i ferd med å overgi seg til politiet 

NTB utenriks

Lula hadde frist til klokken 17 lokal tid fredag til å gå til politiet frivillig, men nektet å overgi seg.

Isteden stilte han seg sammen med en rekke tilhengere utenfor metallarbeidernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo i delstaten São Paulo, ifølge nyhetsbyrået AP.

Nære allierte av Lula opplyser til pressen at 72-åringen blir værende i byen over natten og at forsvarerne hans forhandler med politiet om tid og sted for pågripelsen.

Senator Gleisi Hoffmann opplyser på Twitter at det vil bli holdt en messe for å minnes Lulas avdøde kona Marisa Leticia, som døde i fjor 68 år gammel, ved fagforeningsbygget lørdag morgen.

Flere brasilianske medier melder at Lula vurderer å overgi seg etter messen, men at det også er mulig han vil forsøke å drøye pågripelsen til over helgen.

(©NTB)