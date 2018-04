Hundrevis fulgte palestinsk fotograf til graven 

NTB utenriks

Yasser Murtaja arbeidet som TV-fotograf og ble livstruende såret da israelske soldater skjøt med skarpt mot demonstranter nær grensa.

Den 30 år gamle småbarnsfaren var en av grunnleggerne av Ain Media, et produksjonsselskap som også tar oppdrag for utenlandske medier som BBC og Al Jazeera på Gazastripen.

Murtaja befant seg over 100 meter fra grensegjerdet til Israel da han ble skutt. Han bar et kamera og var iført en skuddsikker vest som var tydelig merket PRESS.

Kulen traff ham i armhulen på et sted som var ubeskyttet av den skuddsikre vesten, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. Han hadde ifølge palestinske kilder verken tilknytning Hamas eller andre militante grupper.

Fulgt til graven

Hundrevis av mennesker fulgte ham lørdag til graven, blant dem Hamas-lederen Ismail Haniyeh, som ble valgt til palestinsk statsminister etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Venner av Murtaja forteller at han hadde bodd hele sitt liv å Gazastripen, og at han drømte om å se verden. Nylig fikk han et stipend fra Al Jazeera for å delta på et kurs i Doha, men han fikk aldri utreisetillatelse.

– Vi vet ikke hvilke politiske holdninger han hadde, bare at han var lidenskapelig opptatt av jobben sin og at han ønsket å reise og lære, forteller venninnen Hana Awad.

Svart røyk

Den israelske hæren hevder at soldatene bare skyter mot dem som leder an i angrep mot grensegjerdet.

Israel har opprettet en flere hundre meter bred såkalt sikkerhetssone på palestinsk side av grensegjerdet, og alle som tar seg inn i denne sonen, risikerer å bli skutt.

For å unngå de israelske kulene setter demonstrantene fyr på bildekk for å dekke området medsvart røyk. De kaster også stein mot grensegjerdet, men ingen israelsk soldater er kommet til skade under demonstrasjonene.

Livstruende

Minst ni personer ble skutt og drept og 1.070 fikk behandling for skader, 293 etter å ha blitt truffet av israelske kuler fredag, opplyser helsedepartementet i Gaza by.

Tilstanden til 24 av de sårede ble lørdag betegnet som livstruende.

Minst 31 ubevæpnede palestinere, blant dem flere barn, er skutt og drept på samme vis av israelske soldater på Gazastripen siden forrige fredag.

FN og EU har krevd uavhengig gransking, mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Lieberman berømmer soldatene.

– Alle våre soldater fortjener etter min mening medalje, sa Lieberman i forrige uke.

