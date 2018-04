Våpenhvile brutt i Douma – ny syrisk bakkeoffensiv

NTB utenriks

Da solen gikk ned fredag kveld haglet både artilleriild og raketter intenst ned mot Douma, mens kampfly sirklet over den opprørskontrollerte byen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Nærmere 50 ulike luftangrep ble rettet mot Douma i løpet av dagen, ifølge SOHR, som opplyser at minst 32 sivile ble drept og at 25 ble såret i angrepene. Videre legger de til at minst fem av de drepte var barn.

Ifølge det syriske statlige nyhetsbyrået SANA har det syriske regimet utført angrep i området, som svar på at opprørerne hadde skutt med artilleriild mot hovedstaden Damaskus og drept minst fire mennesker. De har ikke bekreftet SOHRs tall verken på luftangrep eller på antall drepte.

Evakuering stanset

Syriske regjeringsstyrker har vunnet kontroll over hele Øst-Ghouta, med unntak av Douma, etter en omfattende offensiv i februar og mars.

Douma kontrolleres av den saudiskstøttede islamistiske opprørsgruppa Jaish al-Islam, som i slutten av mars inngikk en evakueringsavtale med Russland.

Før volden eskalerte fredag hadde gruppen kommet med nye betingelser til evakueringsavtalen, og den intense bombingen fredag kan være et forsøk på å få gruppen til å droppe disse betingelsene og evakuere byen i frykt for at full krig i Douma vil føre til enorme dødstall.

Før luftangrepene mot Douma startet fredag ble det sluppet flygeblader ned over byen der det sto at opprørerne enten måtte forlate den og dra til Jarablus, eller gi fra seg våpnene sine.

– Splittet

Ifølge opprørsaktivister og statlige medier er det interne splittelser i Jaish al-Islam mellom moderate medlemmer som vil forlate Douma, og de som støtter den religiøse lederen av gruppen, Abu Abdul-Rahman al-Kaaka, som avviser enhver avtale med det syriske regimet og vil krige for byen.

En talsperson for gruppen sier imidlertid i et intervju med Al Arabiya at det ikke fins splittelser i gruppa, og at de kun bryr seg om situasjonen for de sivile i Douma.

Han legger til at volden skjer dagen før en ny planlagt runde med forhandlinger med Russland, der russerne skal svare på et nytt forslag fra Jaish al-Islam, uten å gi detaljer om hva forslaget innebærer.

Tidligere fredag ble det imidlertid meldt at opprørerne skal ha uttrykt misnøye med tiltak iverksatt mot evakuerte i områder hvor tyrkisk-støttede grupper er posisjonert.

FN bekymret

Fredagens angrep er de første i Øst-Ghouta etter at forhandlingene med opprørerne om å trekke seg startet for ti dager siden. Angrepet innebærer at våpenhvilen er brutt, påpeker SOHR.

FN-talsmann Stephane Dujarric sier den nye volden i Douma er noe som «bekymrer oss svært mye».

–Det er fortsatt et stort antall mennesker som er beleiret og fanget i området. Vi vil minne alle parter om at det å ramme sivile og sivil infrastruktur bryter med internasjonal lov, sier han.

(©NTB)