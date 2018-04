Skripal-slektning nektet visum til Storbritannia

NTB utenriks

Viktoria Skripal uttalte onsdag til statlig russisk TV at hun hadde søkt om visum for å reise til Storbritannia, der hun ville besøke onkelen Sergej Skripal og kusinen Julia, men at hun foreløpig ikke hadde fått svar.

Fredag kom svaret fra britene.

–Vi har avvist en søknad om besøksvisum fra Viktoria Skripal ettersom søknaden hennes ikke var i tråd med innvandringsreglene, heter det i en uttalelse fra det britiske innenriksdepartementet.

Tidligere fredag ble det kjent at verken Sergej eller Julia Skripal lengre var i kritisk tilstand etter å ha blitt utsatt for nervegiften Novitsjok i Salisbury.

I intervjuet med statlig russisk TV onsdag uttalte Viktoria at målet med reisen til Storbritannia var å ta med seg Julia.

Intervjuet skjedde i forbindelse med et program på russisk TV der eksperter og politikere også gjentok at de mente giftangrepet var et ledd i en omfattende britisk plan om å sverte Russland.

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak giftangrepet i Salisbury, noe Russland har nektet for en rekke ganger.

(©NTB)