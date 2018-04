SOHR: 27 sivile drept i nye luftangrep mot Douma

NTB utenriks

24 ulike angrep ble rettet mot opprørskontrollerte Douma, ifølge SOHR-leder Rami Abdelrahman, som opplyser at minst 27 sivile ble drept og at 25 ble såret i angrepene. Videre legger han til at fem av de drepte var barn.

Ifølge det syriske statlige nyhetsbyrået SANA var angrepene utført av det syriske regimet, som svar på at opprørerne hadde skutt med artilleriild mot hovedstaden Damaskus.

Meldingen kommer kort tid etter at det ble meldt at evakueringen av syriske opprørere fra byen hadde stanset. Årsaken til dette skal være uenighet mellom medlemmene av Jaish al-Islam og Russland.

Douma ligger rett øst for Damaskus og er den største byen i Øst-Ghouta. Byen utgjør den siste opprørskontrollerte lommen i området.

Fredagens angrep er de første i Øst-Ghouta etter at forhandlingene med opprørerne om å trekke seg startet for ti dager siden. Angrepet innebærer at våpenhvilen er brutt, påpeker SOHR.

