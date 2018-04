Russland og Storbritannia i munnhoggeri i FNs sikkerhetsråd

NTB utenriks

– Britiske myndigheter er så freidige at de påstår Russland mest sannsynlig er ansvarlig for hendelsen i Salisbury. Vel, vi tror også at det er mest sannsynlig at etterretningstjenester i visse land står bak denne provokasjonen, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja i FNs sikkerhetsråd torsdag.

Han åpnet møtet med en lang tale der han hevdet at Russland er offer for ærekrenkelser fra Storbritannia og dets allierte.

– Vi har sagt til våre britiske kolleger at de leker med ilden og kommer til å angre seg, advarte den russiske FN-ambassadøren.

Nebenzja nektet å navngi landene Russland mener kan stå bak.

– 24 teorier

Storbritannias FN-ambassadør Karen Piece fyrte tilbake med å si at Russland har funnet på 24 teorier om hvem som står bak forgiftningen, men understreket nok en gang at britene bare har én og det er at Russland står bak.

Russerne, som kaller anklagene «forferdelige og ubegrunnede», innkalte til møtet i FNs sikkerhetsråd for å be medlemmene om støtte til å finne andre forklaringer på angrepet.

– Storbritannia nekter å samarbeide med oss under påskuddet at offeret ikke samarbeider med den kriminelle. Et lovbrudd ble begått på britisk jord, muligens en terrorhandling, og det er våre borgere som er ofrene, sa Nebenzja.

Viste til «Mord og mysterier»

Den russiske FN-ambassadøren viste også til den britiske krimserien «Mord og mysterier», eller «Midsomer Murders», for å forklare hvorfor Russland ikke står bak giftangrepet.

– Alle som har sett krimserier, som «Mord og mysterier», vet at det ikke er smart å prøve å ta livet av folk med en så offentlig og oppmerksomhetsvekkende metode, sa Nebenzja.

Han sa også at alt peker mot at angrepet var godt planlagt og koordinert, og beregnet på å undergrave Russland.

Julia Skripal stadig sterkere

Julia Skripal og hennes far Sergej Skripal ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. De ble innlagt på sykehus med kritiske skader, og begge lå i koma, men torsdag kunne Julia informere om at hun er på bedringens vei.

– Jeg våknet opp for over en uke siden og jeg gleder meg over å kunne si at styrken min vokser for hver dag, sa hun i en uttalelse videreformidlet av britisk politi.

I uttalelsen takker 33 år gamle Julia menneskene som kom for å hjelpe henne og faren da de ble funnet.

– Dere forstår nok at hele episoden er litt forvirrende, og jeg håper dere vil respektere min og min families privatliv under min rekonvalesens.

Sykehuset i Salisbury bekrefter at Julia stadig blir friskere, og at tilstanden til faren fortsatt er kritisk.

(©NTB)