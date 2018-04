Ni palestinere drept og over 1.000 såret av israelske soldater på Gaza

NTB utenriks

Det opplyser palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour, som også informerte pressen om at minst ett barn skal være drept og 48 såret.

Om lag 20.000 palestinere deltok i demonstrasjonene fredag. Flere satte fyr på bildekk for å hindre israelske skarpskyttere i å treffe dem og kastet steiner mot grensegjerdet for å forsøke ramme israelske soldater på den andre siden.

Israel på sin side opprettet en «sikkerhetssone» ved grensegjerdet, og soldatene svarte med skarpe skudd, tåregass og vannkanoner hvis noen nærmet seg dette området.

– Ønsker verdighet

Tilstanden er kritisk for minst 25 av de skadde palestinerne. Ti av dem oppsøkte legehjelp i et teltsykehus som er opprettet i Khuzaa like ved grensen.

Blant dem 20 år gamle Mohammed Ashour, som var blant de første som satte bildekk i brann tidligere på dagen.

– Vi kom hit fordi vi ønsker verdighet, sa han.

Han ble skutt i en arm.

Protestene på Gaza skjer etter en oppfordring fra Hamas, den islamistiske militante gruppen som har styrt i området siden 2007, om å holde en serie demonstrasjoner fram mot 15. mai.

– Ikke fredelig

Israel anklager på sin side Hamas for å bruke protestene som et dekke for å angripe Israels grense.

Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo sier det ble utført angrep på israelsk suverenitet i uken som ledet opp til demonstrasjonene, og mener det er galt å fremstille demonstrasjonene som fredelige.

– Israel forsøker å håndtere de alvorlige sikkerhetstruslene på best mulig måte. Det er en høyst krevende og uoversiktlig situasjon som kan medføre feil og uønskede konsekvenser fra vår side, sier han.

Kritisert

Det er ventet at dødsfallene fredag vil føre til ytterligere kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner, som tidligere har stemplet Israels bruk av skarpe skudd mot demonstranter på Gaza som ulovlig.

FN uttalte også fredag at de hadde sett indikasjoner på at israelske styrker brukte «overdreven makt» mot demonstranter forrige uke, da minst 17 palestinere ble drept og over 1.400 ble såret.

Israelske myndigheter forsvarer imidlertid sin rett til å bruke makt ved at landets soldater settes inn for å besvare det de betegner som «opprør», og for å ramme det som omtales som ledere for demonstrasjonene.

– Hvis de aktivt angriper grensegjerdet, for eksempel ved å kaste brannbomber nær der israelske soldater er utstasjonert eller lignende, kan de personene, de opprørerne, bli, eller kanskje bli, et mål, sier oberstløytnant Jonathan Conricus.

Krever granskning

Siden protestene forrige uke og fram til fredag denne uken ble ytterligere fem palestinere drept, en av dem en mann som døde av skadene han fikk under forrige ukes demonstrasjon.

De israelske soldatenes handlinger forrige fredag har også blitt sterkt kritisert av en rekke land, blant dem Norge, og flere har kommet med krav om gransking. Kravet har imidlertid blitt avvist av Israel.

(©NTB)