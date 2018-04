Minst tre palestinere såret i nye sammenstøt

NTB utenriks

Palestinere har satt fyr på bildekk og begynt å kaste steiner over grensegjerdet for å ramme israelske soldater på den andre siden. Der svarer soldatene med skarpe skudd, opplyser journalister på stedet.

Så langt er tre palestinere såret, opplyser helsemyndighetene på Gazastripen.

Skarpskyttere

I påvente av demonstrasjonene hadde israelske skarpskyttere og stridsvogner inntatt stillinger langs grensen. Samtidig hadde palestinere satt fyr på bildekk for å skape svart røyk og dermed hindre sikten for skarpskyttere. Demonstranter har også sagt at de skal bruke speil for å blende skarpskytterne.

Israel har på sin side advart om at taktikken med å skyte mot demonstranter som nærmer seg grensegjerdet, ikke kommer til å bli endret. Israelske myndigheter forsvarer sin rett til å bruke makt ved at landets soldater settes inn for å besvare opprør og for å ramme det som omtales som ledere for demonstrasjonene.

Israelske myndigheter hevder også at Hamas, som styrer Gazastripen, forsøker å utføre angrep over grensen under dekke av å arrangere demonstrasjoner. Alle forsøk på å ta seg gjennom gjerdet vil bli slått ned på, advarer Israel.

Kritisert

Forrige fredag fant den første av en rekke varslede demonstrasjoner i løpet av en seksukersperiode, sted. Minst 17 palestinere ble drept og over 1.400 såret.

De israelske soldatenes handlinger ble sterkt kritisert av menneskerettighetsgrupper, FN og en rekke land, blant dem Norge, med krav om gransking. Kravet har blitt avvist av Israel.

(©NTB)