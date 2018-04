Flere drept i selvmordsangrep i Somalias hovedstad

NTB utenriks

Sikkerhetsstyrker lyktes i å gripe inn da den første selvmordsbomben gikk av ved et veikryss i Mogadishu fredag formiddag, men tre politifolk ble likevel såret, opplyser polititalsmann Mohamed Dahir.

Ifølge AP sier politiet at selvmordsbomberen var på vei mot den internasjonale flyplassen i Mogadishu før han ble stoppet av soldatene.

Kort tid senere gikk en ny bilbombe av ved et veikryss like ved, sier en annen polititalsmann. Minst to politifolk og fem sivile ble drept i den andre eksplosjonen, opplyser sykehuset Medina i Mogadishu.

Ekstremistgruppa al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida, hevder at det var de som sto bak angrepene.

