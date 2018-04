Ytre høyre-leder vil ha regjeringssamarbeid med Femstjernersbevegelsen

NTB utenriks

Etter å ha møtt Italias president Sergio Mattarella torsdag, uttalte Salvini at en regjeringskoalisjon med Femstjernersbevegelsen (M5S) er det eneste levedyktige alternativet.

Han kom også med et stikk til den populistiske bevegelsen, som ble startet av komikeren Beppe Grillo og som både før og etter valget har avvist å samarbeide med de andre partiene.

– Vi må dekke over noen skarpe kanter som andre for øyeblikket ikke ønsker å dekke over, i hvert fall ikke når det kommer til ord, sier Salvini.

M5S og Ligaen ble de to største partiene i valget i begynnelsen av mars. Til sammen fikk de over 50 prosent av stemmene. Ligaen gikk imidlertid til valg på et regjeringssamarbeid med tre andre høyrepartier, blant annet Silvio Berlusconis Forza Italia.

M5S har insistert på at det ikke er aktuelt med regjeringsforhandlinger med Ligaen så lenge den er en del av høyrealliansen.

(©NTB)