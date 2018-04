Tyskland etterlyser beviser i Skripal-saken 

NTB utenriks

Presset mot statsminister Theresa May har økt etter at det britiske forskningslaboratoriet Porton Down tidligere i uka slo fast at det ikke kan fastslås hvor nervegiften som ble brukt i attentatet kom fra.

– Dette er ikke i tråd med hva britiske politikere har fortalt, og det øker presset på Storbritannia om å legge fram ytterligere beviser som peker mot Moskva, sier den tyske regjeringens Russland-koordinator Gernot Erler til tyske ARD.

Tyskland har i likhet med USA og andre vestlige land, blant dem Norge, sluttet rekke med Storbritannia og utvist russiske diplomater i protest mot Russlands angivelige rolle i attentatet.

Russland nekter for å ha stått bak, og har også etterlyst beviser for sin påståtte rolle.

