SOHR: Syria planlegger offensiv mot IS i Yarmouk-leiren i Damaskus 

– Siden søndag har forsterkninger fra regimets styrker og lojale krigere, spesielt palestinere, blitt sendt til den sørlige delen av Damaskus, opplyste Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) torsdag.

– Forsterkningene er en forberedelse til en militæroffensiv for å få slutt på IS' nærvær i hovedstaden, og palestinere kommer til å gå i front i enhver militær framrykking mot IS i området, sier SOHRs leder Rami Abdelrahman.

SOHR er en eksilgruppe som samler opplysninger fra et bredt nettverk av kilder inne i Syria.

Også den syriske avisen Al-Watan melder at det muligens vil komme en militær offensiv mot IS i området, men den statskontrollerte avisen gir ingen opplysninger om når.

Palestinsk leir

Yarmouk er offisielt en palestinsk flyktningleir, men siden 2015 har mesteparten av leiren vært kontrollert av IS. Jihadistgruppa har også kontroll over nabobydelene Hajar al-Aswad og Tadamun, og i mars rykket den inn i bydelen Qadam mens syriske regjeringsstyrker var opptatt med offensiven mot syriske opprørere i Øst-Ghouta utenfor Damaskus.

Hvis IS fordrives fra Yarmouk, vil det bety at president Bashar al-Assad for første gang siden 2012 har full kontroll over hovedstaden Damaskus.

Yarmouk var før krigen hjemmet til 160.000 palestinere og syrere, men området er blitt lagt i grus som følge av harde kamper og luftangrep, og nå har de aller fleste innbyggerne flyktet.

Opprørere evakuert

I 2012 brøt det ut kamper mellom regjeringsstyrker og opprørere i Yarmouk, noe som fikk tusenvis av sivile til å flykte.

Inntil nylig ble enkelte deler av Yarmouk kontrollert av den al-Qaida-tilknyttede opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham, men de to siste ukene har opprørerne forlatt området i tråd med en avtale framforhandlet av Russland.

Lignende avtaler har de siste to ukene resultert i at minst tre ulike opprørsgrupper har trukket seg ut av forstadsområdet Øst-Ghouta.

Ifølge det syriske statlige nyhetsbyrået SANA fortsatte evakueringen fra den tredje og siste opprørskontrollerte lommen i Øst-Ghouta torsdag.

Onsdag kveld forlot 635 personer, opprørere fra gruppa Jaish al-Islam og deres familier, Øst-Ghoutas største by Douma, melder SANA. De hadde kurs for den opprørskontrollerte byen Jarablus i Nord-Syria.

