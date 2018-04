Russland med tordentale mot Storbritannia i FNs sikkerhetsråd

NTB utenriks

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja åpnet møtet i FNs sikkerhetsråd med en lang tale der han hevdet at Russland er offer for ærekrenkelser fra Storbritannia og dets allierte.

– Vi har sagt til våre britiske kolleger at de leker med ilden og kommer til å angre seg, advarte den russiske FN-ambassadøren.

Russland innkalte til møtet i FNs sikkerhetsråd for å be medlemmene om støtte til å finne andre forklaringer på nervegiftangrepet mot eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i den britiske byen Salisbury 4. mars. Storbritannia har lagt skylden på Russland, og Nebenzja kalte anklagene for «forferdelige og ubegrunnede».

– Storbritannia nekter å samarbeide med oss under påskuddet at offeret ikke samarbeider med den kriminelle. Et lovbrudd ble begått på britisk jord, muligens en terrorhandling, og det er våre borgere som er ofrene, sa Nebenzja.

Han viste også til den britiske krimserien «Mord og mysterier», eller «Midsomer Murders», for å forklare hvorfor Russland ikke står bak giftangrepet.

– Alle som har sett krimserier, som «Mord og mysterier», vet at det ikke er smart å prøve å ta livet av folk med en så offentlig og oppmerksomhetsvekkende metode, sa Nebenzja.

