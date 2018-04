Forsker drepte fire andre ansatte i skyting på tyrkisk universitet

NTB utenriks

De fire drepte var visedekanen for utdanningsfakultetet, en fakultetssekretær og to forelesere, opplyser universitetet i en uttalelse.

Gjerningspersonen, en forsker ved universitetet, forsøkte å flykte, men ble pågrepet av politiet, ifølge nyhetsbyrået Dogan.

Ifølge universitetets rektor, Hasan Gonen, gikk gjerningspersonen først til dekanens kontor. Dette var tomt og han skjøt da de fire andre. Gonen beskrev gjerningspersonen som «problematisk», og sier han tidligere hadde fornærmet flere av de ansatte med ulike uttalelser.

Ifølge enkelte kilder skal han ha anklaget noen av de ansatte for å være medlemmer av Gülen-bevegelsen, som er i opposisjon til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan og beskyldes av tyrkiske myndigheter for å stå bak kuppforsøket i 2016.

Rektoren sier det er uklart hvordan gjerningspersonen kom seg inn på universitetet med et våpen, men at hendelsen ikke synes å være terrorrelatert. Han sier hendelsen førte til panikk på universitetet, og at både studenter og undervisere er i sjokk etter skyteepisoden.

Skytinger på universiteter er svært uvanlig i Tyrkia. Ofte er utdanningsinstitusjonene svært godt bevoktet.

