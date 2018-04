Filippinene stenger populær ferieøy

NTB utenriks

I februar hevdet Duterte at vannet utenfor Boracay var blitt omgjort til kloakk, med henvisning til avfallet fra turistnæringen på øya.

Fra 26. april blir øya midlertidig stengt for å gi myndighetene og turistnæringen tid til å bygge ut kloakksystem og annen nødvendig infrastruktur på øya som i fjor ble besøkt av over to millioner turister.

Deler av Boracay kan bli åpnet igjen innen seks måneder, dersom utbyggingen av infrastrukturen går raskt nok og dersom hotellene er villige til å gå med på et nytt miljøregelverk.

Turistene la igjen 56 milliarder pesos, tilsvarende omtrent 8,4 milliarder kroner, på øya i fjor.

17.000 mennesker jobber i turistnæringen på Boracay. President Duterte har lovet å hjelpe menneskene som blir rammet av den midlertidige stengingen.

(©NTB)