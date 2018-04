Emiratene anklages for imam-drap i Jemen

NTB utenriks

De fleste av imamene er skutt og drept på åpen gate, ofte idet de forlot moskeen etter fredagsbønnen. Frykt for slike attentat har fått over 50 andre imamer til å flykte fra landet.

Siden 2015 er minst 25 imamer drept i attentat i Aden, de fleste av dem medlemmer av Det muslimske brorskaps gren i Jemen, Islah-partiet.

Militssoldater

Ingen har tatt på seg ansvaret for drapene, men sikkerhetskilder anklager De forente arabiske emirater og militssoldater støttet av dem, for å stå bak.

Emiratene er et sentralt medlem av den saudiledede koalisjonen som i 2015 gikk til krig mot Houthi-militsen, som året før tok kontroll over hovedstaden Sana og det nordlige Jemen.

Koalisjonen forsøker å få gjeninnsatt landets president Abed-Rabbo Mansour Hadi, som lever i eksil i Saudi-Arabia.

Åpen konflikt

Emiratene har sendt bakkestyrker til det sørlige Jemen og har rustet opp en mektig milits som har havnet i åpen konflikt med de Hadi-lojale styrkene i området.

Militssoldatene kjemper nå for selvstyre for Sør-Jemen, som var egen stat til 1990. De anklages for grove brudd på menneskerettighetene.

Ond hånd

De mange attentatene på imamer har utløst sterke reaksjoner og protester mot De forente arabiske emirater.

Tidligere i uka kom tolv politiske partier ut med en felles kunngjøring der de fordømte «den onde hånden som står bak de mange drapene». Partiene påpekte videre at alle ofrene har vært Hadi-tilhengere.

Hadis regjering, som sitter i Riyadh, har også fordømt drapene og kaller dem «et desperat forsøk fra terrorist-elementer og fredløse» på å ramme Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

