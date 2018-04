Dansk politiker kastet ut av Bahrain

NTB utenriks

Aslan ble stanset på flyplassen da han ankom landet, der han skulle besøke den danske statsborgeren og menneskerettsforkjemperen Abdulhadi al-Khawaja i fengselet.

Khawaja er grunnlegger av Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), som ble belønnet med den norske Raftoprisen i 2013. Han soner nå en livstidsdom i landet for sin rolle i demokratibevegelsen under den arabiske våren.

Aslan ble fratatt passet og holdt tilbake i 25 timer da han ankom Bahrain. Natt til mandag ble han satt på et fly til Istanbul i Tyrkia.

– Jeg hadde håpet å kunne besøke ham i fengselet. Jeg hadde regnet med å komme inn i landet, og jeg hadde slett ikke forestilt meg at jeg som folketingspolitiker ville bli fratatt passet og sjikanert på denne måten, sier Aslan.

