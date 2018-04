NTB utenriks

Kilder Bild har snakket med, sier at møtet vil finne sted 27. april, men verken tyske eller amerikanske myndigheter har så langt bekreftet besøket offisielt.

Dersom Merkel reiser, vil det bli hennes andre statsbesøk til USA etter at Donald Trump ble valgt til president. Merkels besøk hos Trump i Det hvite hus i mars i fjor ble en anstrengt affære, hvor USAs president blant annet nektet å ta Merkel i hånden under et pressemøte.

