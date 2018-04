USA varsler snarlig kunngjøring om uttrekking fra Syria

NTB utenriks

Coats sier president Donald Trump tirsdag deltok i «en viktig diskusjon» med sin sikkerhetsstab i Det hvite hus.

– Det vil komme en uttalelse innen kort tid angående beslutningen som ble tatt, sa Coats under et frokostmøte med journalister i Washington onsdag.

– Vi kommer til å trekke oss ut av Syria veldig snart. La de andre ta seg av det nå, sa Trump i en tale til en folkemengde i Ohio torsdag i forrige uke.

Tirsdag gjentok han budskapet og sa at han vil at amerikanske soldater skal «komme seg ut» av Syria.

– Vår primære rolle i Syria var å bli kvitt IS. Vi har nesten fullført den oppgaven. Og vi skal svært rakst ta en beslutning i samråd med andre i området om hva vi skal gjøre, sa Trump.

Samme dag uttalte general Joe Votel, som leder den amerikanske sentralkommandoen, at USA bør ha et langsiktig perspektiv angående sin tilstedeværelse i Syria, for å sikre at områder frigjort fra IS blir stabilisert. Brett McGurk, som er USAs utsending til den amerikanskledede koalisjonen mot IS, understreket at kampen mot IS ennå ikke er over.

