USA mintes Martin Luther King Jr.

NTB utenriks

I Memphis deltok tusenvis av mennesker i en minnemarsj gjennom byen for å ære minnet om King Jr.

Og i Mason Temple of the Church of God in Christ, kirken der Martin Luther King Jr. holdt sin siste tale kvelden før han ble drept 4. april 1968, holdt to av barna hans, Martin Luther King III og Bernice King, tale.

– Når vi ser på statusen for raserelasjoner, så har vi gjort dramatisk framgang i løpet av 50 år. Men vi er ikke i nærheten av der vi burde være, sa King III til TV-stasjonen ABC tidligere på dagen.

– Jeg tror han ville ha vært skuffet over noe av utviklingen som vi har sett. Men han ville ha vært begeistret over dagens aktivister som Black Lives Matter, metoo-kampanjen og de studentledede bevegelsene mot våpenrelatert vold, sa King III.

I Washington samlet også tusenvis av mennesker seg på The National Mall, der King Jr. holdt sin berømte «I have a dream»-tale i 1963.

Også president Donald Trump hyllet borgerrettsforkjemperen, selvfølgelig med en Twitter-melding.

– I dag ærer vi Dr. Martin Luther King Jr. på 50-årsdagen for drapet på ham. Tidligere i år snakket jeg om Dr. Kings arv for rettferdighet og fred, og hans innvirkning på å få forent Amerika, skriver Trump.

(©NTB)