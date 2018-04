To barn funnet drept i Danmark – far mistenkt 

NTB utenriks

– Det vi kan si, er at en familietragedie har funnet sted, sier etterforskningsleder Jack Liedecke ved politiet på Fyn til avisen BT.

–Det er politiets oppfatning at barna ble drept tidligere på tirsdagen av deres far, sier hun videre.

Huset der de tre ble funnet døde tirsdag, ligger i byen Stensrup og var registrert som farens bolig.

–Det er snakk om ei jente på seks år og en gutt på åtte år. På adressen fant politiet også barnas far, en 47-årig mann, som hadde tatt sitt eget liv. Han bodde på samme adresse som barna, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge en av naboene har mannen har bodd i huset i mange år, og at han for to år siden ble skilt fra barnas mor.

– Det var jo fryktelig, det er virkelig trist å høre, sier hun til BT.

Hendelsen fant sted bare drøyt to uker etter at en annen mann drepte sine to barn og tok sitt eget liv. Det skjedde i byen Kolding på Jylland.

