Russland anklager vestlig etterretning for å stå bak Skripal-attentatet

NTB utenriks

SVRs leder Sergej Narysjkin avviser bestemt at det var Russland som forsøkte å ta livet av Skripal og datteren med nervegift

– En grotesk provokasjon som på brutalt vis ble satt i scene av britiske og amerikanske etterretningstjenester, sa han under en internasjonale sikkerhetskonferanse arrangert av forsvarsdepartementet i Moskva onsdag.

Narysjkin betegnet attentatet mot Skripal som det siste i rekken av amerikanske forsøk på å undergrave Russland og beskrev det som et gufs fra den kalde krigen.

Utviste diplomater

Skripal og datteren ble alvorlig syke etter å ha blitt eksponert for nervegift i Salisbury i England 3. mars. Storbritannias statsminister Theresa May var rask med å anklage Russland for å stå bak og utviste 23 russiske diplomater.

USA og flere europeiske land fulgte etter og utviste russiske diplomater, noe som fikk Russland til å svare med samme mynt og utvise vestlige diplomater.

Etterlyser beviser

Russiske myndigheter har hele tiden nektet for å stå bak attentatet mot eksspionen og krever beviser, noe britene ikke har offentliggjort.

Tirsdag medga Storbritannias fremste eksperter på området at det ikke lar seg bevise at nervegiften som ble brukt kom fra Russland.

– Vår jobb er å legge fram vitenskapelig bevis for å slå fast hvilken type nervegift det dreier seg om. Vi har identifisert at giften tilhører denne spesifikke familien nervegifter, men det er ikke vår jobb å si noe om hvor den ble produsert, sa lederen for det britiske forsvarets forsvarslaboratorium Porton Down, Gary Aitkenhead.

OPCW-møte

Onsdag satt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) samlet til møte i Haag, på initiativ fra Russland, for å diskutere britenes angivelige beviser for russisk medvirkning til Skripal-attentatet.

Russlands president Vladimir Putin mener OPCW kan få slutt på det han kaller britiske spekulasjoner og vil ha en uavhengig gransking av anklagene.

Britiske myndigheter har protestert mot dette og hevder at det er hevet over all tvil hvem som sto bak attentatet mot Skripal.

– Det russiske initiativet er en avledningsmanøver som har til hensikt å undergrave OPCWs arbeid med å nå fram til en konklusjon, het det i en uttalelse fra britisk UD.

Nytt jernteppe

SVR-sjefen mener vestlige land med USA i spissen nå er «helt fiksert på den såkalte trusselen fra Russland».

– Det har nådd slike proporsjoner og blitt så latterlig at det er på høy tid å sammenligne med den mørke tiden under den kalde krigen, sa Narysjkin onsdag.

– Vesten er redd for endringer og ønsker nå åpenbart et nytt jernteppe, sa han.

– Det er viktig å stanse dette uansvarlige spillet der innsatsen blir stadig høyere, og å stanse maktbruken mellom stater før man ender opp med en ny Cuba-krise, sa Narysjkin, med henvisning til krisen i 1962 da verden var nærmere en atomkrig enn noensinne.

(©NTB)