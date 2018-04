Handelskrig mellom Kina og USA trappes opp 

NTB utenriks

De nye tiltakene fra både amerikansk og kinesisk hold førte onsdag til uro på verdens børser. I Hongkong endte børsen ned med 2,19 prosent.

Verdens to største økonomier har nå i flere runder svart hverandre med samme mynt, og frykten for at konflikten vil føre til en bred nedgang i verdensøkonomien øker.

Det foreløpig siste utspillet kom onsdag fra Beijing, der handelsdepartementet varslet 25 prosent toll på ytterligere 106 amerikanske varer, deriblant på biler, fly, soyabønner og kjemiske produkter.

USA eksporterer soyabønner for i alt 14 milliarder dollar (110 milliarder kroner) til Kina i året, noe om utgjør en tredel av USAs totale eksport av soyabønner.

Varer for milliarder

Få timer tidligere hadde Trump-administrasjonen varslet toll på 1.300 kinesiske varer, blant annet på elektronikk, medisiner og flydeler.

Både de amerikanske og kinesiske varene oppgis å ha en verdi på rundt 50 milliarder dollar, eller til sammen 100 milliarder dollar (784 milliarder kroner). De utgjør om lag 17 prosent av den totale handelen mellom de to landene.

Det er bare to dager siden kinesiske myndigheter varslet toll på 128 amerikanske varer. Da var det blant annet import av frukt og svinekjøtt som ble rammet. Disse varene hadde en verdi på rundt 3 milliarder dollar og ble oppgitt å være et svar på USAs beslutning om å innføre toll på stål og aluminium.

– Som fryktet

– Det scenarioet som utspiller seg nå, er nøyaktig det vi fryktet for bare et par uker siden, sier Peter Thagesen, som er ansvarlig for handelspolitikk i arbeidsgiverforeningen Dansk Industri.

Han sier at det er mange danske virksomhet om produserer varer i Kina for så å eksportere dem til USA, og som nå blir rammet.

– USA er et kjempemarked og verdens største økonomi. Det er derfor det er så destruktivt, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Konflikten startet da USA for få uker siden innførte 25 prosents toll på stål og 10 prosents toll på aluminium både fra Kina og en rekke andre land, blant annet Norge.

Kina har hele tiden insistert på at landet ikke ønsker noen handelskrig, mens USAs president Donald Trump har uttalt at han ikke har noe imot en handelskrig fordi USA kommer til å vinne den uten problemer.

– Ingen vinnere

Onsdag fastholdt en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, at USA ikke vil lykkes.

– Ethvert forsøk på å få Kina til å knele ved bruk av trusler og krenkelser vil aldri lykkes. Det vil heller ikke lykkes denne gangen. Det finnes ingen vinner av en handelskrig, og den som starter, vil skade seg selv så vel som andre, sa Geng.

Han opplyste også at Kina har klaget USAs handlinger inn for Verdens handelsorganisasjon (WHO).

Det er ikke kjent når den siste runden med toll vil tre i kraft, verken i Kina eller USA, og begge landene har framholdt at de fortsatt sitter i forhandlinger, noe som eventuelt kan føre til at avgjørelsene ikke blir iverksatt.

– Alt som skjer nå går hele tiden et skritt i feil retning. Uroen for en opptrapping øker, sier sjeføkonom Anna Öster ved Länsförsäkringar til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun mener det foregår et forhandlingsspill med skjør balansegang.

