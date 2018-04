FN bekymret over situasjonen i Raqqa

NTB utenriks

Raqqa var lenge hovedsete for den ytterliggående islamistgruppa IS, men ble gjenerobret i oktober i fjor. I helgen besøkte en delegasjon fra FN den utbombede byen, for å vurdere behovene der.

Delegasjonen ble ledet av Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland, som leder FNs humanitære innsats i Syria. Ifølge ham har 100.000 innbyggere vendt tilbake til Raqqa, mens ytterligere 100.000 internflyktninger venter i områdene rundt byen i håp om snart å kunne reise hjem.

– Husene der er fortsatt fulle av bomber og granater. Barn blir fortsatt lemlestet og drept, sa Egeland etter besøket.

Ifølge lokale ledere er 70 prosent av alle bygninger i Raqqa påført skader eller lagt i ruiner, og byen er også uten vann- og elektrisitetsforsyning og helsetjenester.

– Det er helt utrolig å ha en by med nærmere 100.000 mennesker som ikke har tilgang på offentlige tjenester. Det fins heller ikke politi der, og det hersker ikke lov og orden, sier Egeland.

Han stiller spørsmål ved om det var nødvendig av den USA-ledede koalisjonens å legge store deler av Raqqa i grus for å drive ut IS.

