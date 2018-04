Brexit-komité i Underhuset åpner for EØS eller EFTA

NTB utenriks

Alternativt mener komiteen at Storbritannia bør forhandle om en tilslutning til frihandelsorganisasjonen EFTA etter at landet har forlatt EU, skriver The Guardian onsdag.

Brexit-minister David Davis har tidligere utelukket begge alternativene, og han har også kalt dem «det aller verste resultatet».

Anbefalingen var imidlertid ikke enstemmig, ti av medlemmene stemte for, mens seks stemte imot. Flere konservative brexit-tilhengere sa nei til anbefalingen.

Komiteen ledes av Labour-politikeren Hilary Benn.

– Hvis forhandlinger om et dypt og spesielt partnerskap viser seg å ikke lykkes, anser vi at EFTA/EØS gjenstår som et alternativ som vil sikre fortsatt tilgang for britiske tjenester, og som kan bli forhandlet fram relativt raskt, sier Benn.

EØS – Europeisk økonomisk samarbeidsområde – er et samarbeid mellom EUs medlemsstater, Norge, Island og Liechtenstein. EFTA består av fire land: Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

Komiteen har også kommet fram til at den endelige avtalen mellom EU og Storbritannia bør bestå 15 «viktige tester».

Retningslinjene omfatter blant annet spørsmålet om grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-landet Irland, samt fri flyt mellom data mellom Storbritannia og EU, skriver den britiske avisen.

