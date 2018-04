Brann i ambassadebygg i Stockholm – 14 skadd

NTB utenriks

– Men det er ukjent skadeomfang, og jeg vet ikke om de har blitt kjørt til sykehus, sier Roger Steffen hos brannvesenet i Stockholm til TT.

Han opplyser at til sammen 20 enheter, mellom 60 og 70 brannfolk, er på plass for å bekjempe det som betegnes som en fullt utviklet brann.

–Brannen er absolutt ikke under kontroll, sier Steffensen.

Til Expressen sier han at det brenner og er røykutvikling i flere etasjer, og at det skal være folk igjen i bygget. Enkelte har blitt evakuert via balkongene, men brannvesenet har foreløpig ikke oversikt over situasjonen inne i ambassadebygget.

Hva som er årsaken til brannen, er ukjent, men svenske Aftonbladet erfarer at en mann skal ha blitt misfornøyd med måten han ble behandlet på ved en av ambassadene og deretter satt fyr på bygningen.

Politiet vil ikke bekrefte dette, men sier de har fått informasjon om at noen kan ha tent på med vilje

–Det finnes opplysninger om at det skal være noen som skal ha tent på med overlegg, men det kan vi ikke kommentere ennå, sier Anders Bryngelsson, talsperson for politiet i Stockholm.

Han sier de har etterlyst en cirka to meter lang mann i 50-åra, men vil ikke gå ut med hvorfor av hensyn til etterforskningen.

