Anklagene hagler mellom Russland og Storbritannia

Under det lukkede møtet hos Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) i Haag ba russerne om å bli involvert i etterforskningen.

Men det sa britene tvert nei til. I stedet kalte den britiske delegasjonen på OPCW-møtet russernes utspill for «perverst» og for et forsøk på «avledningsteknikk».

En diplomat kaller stemningen under møtet for «tung», men sier at det er meningen at det skal fortsette etter en lunsjpause.

Møtet ble holdt på anmodning fra Russland.

– Støtte fra 14 land

Russland har krevd tilgang til bevismateriale og har engasjert egne eksperter til å etterforske angrepet mot den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans voksne datter Julia i Salisbury 4. mars.

I en Twitter-melding fra den russiske ambassaden i Nederland het det onsdag at et samarbeid er nødvendig for å sikre at saken løses i tråd med internasjonale lovverk.

I meldingen står det også at Russland fikk støtte av 14 andre land på OPCW-møtet, og at Russland også støttes av «solide fakta fra eksperter i feltet».

Britene anklager imidlertid russiske myndigheter for å stå bak angrepet og har latt seg provosere kraftig av de russiske forslagene.

– Grotesk provokasjon

Russerne har svart med å peke fingeren tilbake på Storbritannia og andre vestlige land.

– Attentatet mot eksspionen Sergej Skripal var en grotesk provokasjon fra vestlig etterretning, hevdet lederen for den russisk etterretningstjenesten SVR, Sergej Narysjkin, under en sikkerhetskonferanse arrangert av forsvarsdepartementet i Moskva onsdag.

Han avviste bestemt at det var Russland som forsøkte å ta livet av Skripal og datteren. I stedet mener han at angrepet var satt i scene av britiske og amerikanske etterretningstjenester. Han kalte også saken for «et gufs fra den kalde krigen».

Utviste diplomater

Skripal og datteren ble alvorlig syke og har trolig fått varige skader etter å ha blitt eksponert for nervegift i Salisbury for en måned siden. Storbritannias statsminister Theresa May var raskt ute med å anklage Russland for å stå bak og utviste 23 russiske diplomater.

USA og flere europeiske land fulgte etter og utviste russiske diplomater, noe som fikk Russland til å svare med samme mynt og utvise vestlige diplomater.

Russiske myndigheter har hele tiden nektet for å stå bak attentatet mot eksspionen og krever beviser, noe britene ikke har offentliggjort. Britiske eksperter sier de har kunnet fastslå at giften som ble brukt, var nervegiften Novitsjok, som i sin tid ble utviklet i Sovjetunionen. De vil imidlertid ikke uttale seg om hvor giften er produsert.

– Vår jobb er å legge fram vitenskapelig bevis for å slå fast hvilken type nervegift det dreier seg om. Vi har identifisert at giften tilhører denne spesifikke familien nervegifter, men det er ikke vår jobb å si noe om hvor den ble produsert, sa lederen for det britiske forsvarets forsvarslaboratorium Porton Down, Gary Aitkenhead, tirsdag.

Nytt jernteppe

Den russiske etterretningssjefen mener vestlige land med USA i spissen nå er «helt fiksert på den såkalte trusselen fra Russland».

– Det har nådd slike proporsjoner og blitt så latterlig at det er på høy tid å sammenligne med den mørke tiden under den kalde krigen, sa Narysjkin under konferansen i Moskva.

– Vesten er redd for endringer og ønsker nå åpenbart et nytt jernteppe, sa han.

– Det er viktig å stanse dette uansvarlige spillet der innsatsen blir stadig høyere, og å stanse maktbruken mellom stater før man ender opp med en ny Cuba-krise, sa Narysjkin, med henvisning til krisen i 1962 da verden var nærmere en atomkrig enn noensinne.

