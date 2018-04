Ubåtekspert avviser Madsens forklaring om kullosforgiftning 

NTB utenriks

– En ubåt synker ikke bare sånn uten videre, sa marineoffiseren og ubåteksperten Ditte Dyreborg i retten i København tirsdag.

Dermed avviser hun Madsens forklaring, som går ut på at den svenske journalisten Kim Wall døde som følge av kullosforgiftning som fylte ubåten etter at luken til dekket hadde gått i vranglås.

Dyreborg har selv gjort en rekke undersøkelser av ubåten etter at den ble hevet, og sier hun ikke har funnet spor av verken kullos eller CO2 i ubåten.

Marineoffiseren mistenkte tidlig at ubåten ble senket med overlegg og informerte politiet om det. Hun var også med da ubåten ble hevet, og hun oppfordret dykkere til å dokumentere den på havbunnen.

– Hadde med seg sag

I retten i København tirsdag fortalte også et vitne at han hadde sett Madsen med en sag på Refshaleøen i København 10. august. Det var denne dagen Madsen tok med Kim Wall på en tur i ubåten fordi hun skulle lage en reportasje om ham.

– Han passet ikke inn i bildet og gikk veldig målrettet. Alle var glade og det virket ikke som om han var det, sa vitnet, som arbeidet i området i forbindelse med en festival.

Aktoratet viste fram et bilde av sagen som ble funnet på bunnen av Køge Bugt, der ubåten sank dagen etter. Vitnet bekreftet at det var en slik sag han så.

Tekniske bevis

Tirsdagens rettsmøte dreide seg i stor grad om aktoratets tekniske bevisførsel.

Et vitne sa at deler av Madsens forklaring gir mening, at forklaringen i sin helhet ikke gjør det. Madsen så ut til å følge nøye med på utredningene, og tok også notater underveis.

Kim Wall ble meldt savnet da hun ikke kom tilbake etter ubåtturen i august i fjor. Neste morgen sank ubåten og Madsen ble reddet opp av sjøen.

Senere ble Walls kroppsdeler funnet i sjøen. De var utstyrt med metallrør slik at de skulle synke lettere.

Motivet for drapet er uklart, men rettspsykiaterne har tidligere betegnet Madsen som en seksuelt pervers 47-åring med psykopatiske trekk.

