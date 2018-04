USA hardt ut mot Kina etter tollinnførsel

NTB utenriks

– I stedet for å gå etter rettferdig amerikansk eksport må Kina stanse dets urettferdige handelspolitikk som er skadelig for USAs nasjonale sikkerhet og som forvrenger det globale markedet, sier talsperson for Det hvite hus, Lindsay Walters, i en uttalelse.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua meldte mandag at Kina innfører en toll på 15 prosent på frukt og 25 prosent på andre varer som svinekjøtt. Til sammen skal det være snakk om 128 ulike amerikanske varer som blir rammet av tollsatsene, som innføres umiddelbart.

Ifølge kinesiske myndigheter skal tollen sikre Kinas interesser og balansere tapene som Kina påføres som følge av at USA har innført en toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

(©NTB)