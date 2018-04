Sverige har mistet Lill-Babs

NTB utenriks

Lill-Babs ble lagt inn på sykehus med hjertesvikt i begynnelsen av mars. Det ble da oppdaget at hun hadde ondartet kreft, og tirsdag sovnet hun stille inn.

I en personlig og rørende melding på Instagram skriver datteren Kristin Kaspersen at en elsket mor, søster og bestemor har sovnet stille og rolig inn etter kort tids sykdom.

– Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familien, kollegene og vennene, men nå får det hvile. Mamma ble lagt inn med akutt hjertesvikt da det ble oppdaget ondartet kreft. Denne kombinasjonen ble for tøff for vår ellers så sterke og sta mamma, skriver datteren.

Gift norsk

Hun forteller videre at familien hele tiden har vært hos henne på sykehuset fram til hun døde rolig tirsdag formiddag.

– Nå hviler hennes sjel hos mamma Brita, skriver datteren, som ber om at familiens fred respekteres i den videre sørgetiden.

Lill-Babs var i en periode gift med Norges tidligere landslagsmålvakt Kjell Kaspersen og sammen fikk de datteren Kristin, som er programleder i Sverige. Hun etterlater seg også to andre døtre, Monica Svensson og Malin Berghagen.

Den siste tiden har Lill-Babs gjort karriere som skuespiller i den svenske dramaserien «Bonusfamilien», der hun har spilt lesbisk stebestemor.

– Gledesspreder

Den svenske artisten Lasse Berghagen, som Lill-Babs var gift med fra 1965-1968, sier at det sterkeste minnet han har om sin ekskone, er hennes evne til å spre glede.

– Det er ikke bare ett minne, det er massevis, der hun ga totalt av seg selv for å glede folk. Hun hadde en varm og sjenerøs personlighet. Hun var en sterk personlighet og en suveren underholder og har spredt glede til det svenske folket i hele sitt voksne liv, helt siden tenårene, sier han.

Lill-Babs fikk sitt store gjennombrudd med sangen «Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?» i 1959, fem år etter at hun debuterte som sanger i Simon Brehms orkester.

Hun har vært programleder for en rekke programmer på svensk TV.

I 1996 ga hun ut selvbiografien Lill-Babs – Hon är jag, som hun skrev sammen med Anna Wahlgren.