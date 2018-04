Russland: Over tusen opprørere har forlatt Øst-Ghouta på ett døgn

NTB utenriks

Evakueringen fra byen Douma startet mandag morgen. 50 busser var sendt ut for å frakte folk bort fra den tidligere opprørsbastionen.

Et døgn senere opplyser det russiske forsvarsdepartementet at drøyt 1.100 opprørere er «evakuert» sammen med sine familier i til sammen 24 busser. De er transportert til et opprørskontrollert område i Nord-Syria. Tidligere har syriske medier meldt at opprørerne var på vei til Jarablus, en by ved grensen til Tyrkia som kontrolleres av tyrkisk-støttede syriske opprørere.

Avtalen mellom opprørsgruppen Jaish al-Islam og det russiske militæret markerer slutten på en flere uker lang offensiv der det syriske regimet har gjenerobret forstadsområdet bit for bit ved hjelp av flyangrep, granatangrep og bakkestyrker. Mange av opprørerne som nå må forlate området, er hjemmehørende i Øst-Ghouta, men det er uvisst om de noensinne vil kunne dra tilbake.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser også at over 40.000 sivile som tidligere har flyktet fra Øst-Ghouta, har vendt tilbake. Uttalelsen er gitt til det russiske nyhetsbyrået Interfax, ifølge Reuters.

Etter at Russland iverksatte såkalte «humanitære pauser» i Øst-Ghouta, har 2.269 opprørere og deres familier ifølge russerne forlatt Douma, som er den største byen i området.

(©NTB)