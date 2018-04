OPCW-møte om giftangrepet i Salisbury onsdag

NTB utenriks

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak angrepet, og uttalt at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt.

OPCW har tidligere uttalt at ingen har meldt fra om at de har eller har hatt denne nervegiften til dem, noe Russland, som nekter for at de sto bak giftangrepet, også har pekt på.

Ifølge OPCW er det Russlands representant i organisasjonen som har bedt om møtet onsdag.

Etter planen starter det lukkede møtet klokken 10 onsdag ved OPCWs hovedkvarter i Haag i Nederland.

Britiske myndigheter mener møtet er et ledd i en russisk plan om å undergrave etterforskningen.

– Det russiske initiativet er en avledningsmanøver som har til hensikt å undergrave OPCWs arbeid med å nå fram til en konklusjon, heter det i en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet tirsdag ettermiddag.

